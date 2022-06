"Beacheremu", le slogan du week-end pour le Roller Derby Club Bastiacciu

« On est vraiment très heureuses de voir l’engouement pour cette discipline qui il y a quelques années ne regroupait que huit filles qui s’entrainaient le soir sur un parking » déclare tout sourire Marie-Pierre Samani alias Maria Caillasse. Car toutes les filles de roller derby ont un surnom de guerre, des surnoms parfois très évocateurs : La Pharmachienne, Rocky Bla bla bla, Volta’raine, Punkiss, Feroce Falcon, Retournosol, Lady Con’ass, La féé pas chier, Tapinou, Gipsy string ou Mia salace alias Maria Caillasse alias Marie-Pierre Samani. « L’engouement autour de la discipline a fait qu’on peut désormais constituer deux équipes, sachant que celles-ci sont composées d'une quinzaine de joueuses » précise MP Samani. « Aujourd’hui nous avons une équipe première, les Rolling Castagne Bastia et une toute nouvelle équipe B, Les Caves Bastiaises, dont je fais partie et d’où ce nouveau surnom de Mia Salace».

Ce tournoi des 4 et 5 juin au cosec du Fangu sera donc le baptême de feu des Caves Bastiaises, composées en partie de fresh (nouvelles joueuses) qui en découdront avec les Beastie Derby Girls de Reims, les Bones Breakers de Nîmes, les Baronnes Von Schlass de Lille et donc les Rolling Castagne de Bastia. « Le but de ce tournoi est surtout de s'amuser et de faire jouer tout le monde. Le roller derby se veut très convivial et il l'est dans l'état d'esprit ». Aussi la formule sera-t’ elle un peu différente de celle utilisée en février et qui avait réuni 4 équipes, dont 3 du continent : Gap, Perpignan et Dunkerque.



Le samedi sera dédié aux matchs de poule de 20 mn chacun afin que chaque équipe affronte les autres.