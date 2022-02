Bâtiment X85 à Montesoru : les cafards sont dans la place

"Mes deux filles ne veulent plus dormir à la maison. Comme moi, elles n'en peuvent plus de cette cohabitation, forcée, avec les cafards. Ils sont partout. Au sol, sur les murs, sur la porte du frigo".

L'occupante de l'appartement du 5e étage du bâtiment X85 des logis de Montesoru, décrit calmement la situation mais elle n'en est pas moins remontée contre la présence, permanente, des blatteria après celle plus ancienne des punaises de lit.

Elle l'a dit. L'a fait dire et répéter. Et si les parties communes du bâtiment ont bien été traitées, les cafards sont toujours dans la place en dépit des actions engagées par Erilia.



"Au niveau des appartements, malgré de maints signalements, rien n'a été fait." tempête Sonia qui affirme ne pas être seule dans la même situation. " Ma voisine du 4e étage en a aussi. Les autres ? Sans doute n'osent-ils pas en parler."



En attendant une intervention qu'elle appelle de toutes ses forces, Sonia et ses filles sont bien obligées de continuer à vivre dans l'appartement infesté.

Comment ?

"Tous les aliments frais sont contenus dans des sachets de congélation. La nuit quand nous nous levons, nous devons nous chausser pour ne pas écraser sous nos pieds les cafards qui se promènent par centaines dans toutes les pièces. Et quand nous ouvrons la porte du frigo nous devons donner un grand coup de balai pour nous débarrasser des blattes C'est l'horreur permanente."



Sonia et les siens évitent aussi d'inviter des gens chez eux.

"J'ai honte de le faire, ils pourraient voir les cafards se promener au milieu du salon" avoue t-elle, elle qui se décrit comme une maniaque du ménage et qui désespère de pouvoir se débarrasser un jour de ses hôtes indésirables.



Cela viendra sans doute le jour où, par-delà les nouvelles actions menées par Erilia pour éradiquer les envahisseurs, l'association Alis, qui œuvre dans ce sens, trouvera le logement adéquat que Sonia recherche pour elle et ses deux filles.