Bastia ville digitale : une 11ème édition pour lutter contre la fracture numérique

La petite Ourayda, 12 ans ne quitte pas des yeux sa tablette numérique. La collégienne de Saint Joseph fronce les sourcils, elle est concentrée sur ce qui deviendra d'ici peu un jeu vidéo en ligne. "D'habitude j'utilise mon téléphone pour jouer sur des applications mais c'est vrai que là ça change, c'est bien de pouvoir créer les jeux nous-mêmes", s'enthousiasme l'enfant qui assemble habilement des lignes de codage. A ses côtés, Jean-Baptiste Enrioni du réseau Canopé l'aide à faire ses premiers pas dans cet apprentissage. « C’est un outil simplifié pour initier les enfants au numérique », explique le coordinateur qui pointe sur l’écran des rectangles de couleurs.



Durant une semaine, comme Ourayda, environ 450 collégiens passeront par un des 18 ateliers déployés dans le cadre de la 11ème édition de Bastia Ville digitale. « Le but c’est que petits et grands mettent la main à la pâte pour les réunir autour de questions liées au numérique », assure Jean Leccia, président de l’association Emaho à l’initiative de l’évènement.



Jusqu'au 24 octobre, 35 intervenants professionnels du digital interviendront donc auprès des collégiens et des familles pour les initier à la création de dessins lumineux, leur apprendre le mécanisme d’une fake news vidéo en la créant soi-même ou encore à créer une ambiance sonore pour des extraits vidéos. « Nous voulons réunir les enfants et les adultes autour des métiers du numérique pour promouvoir l’accès à ces compétences », poursuit le président de l’association Emaho qui œuvre en ce sens dans les quartiers prioritaires de Bastia depuis 2008 en collaboration avec les associations de terrain Alpha ou Opra



Un programme varié



Durant une semaine, les petits Bastiais pourront participer à un hackathon en version junior, à des journées en immersion pour découvrir les métiers du numérique, mais aussi à des ateliers d’échanges et de débats comme celui de l’association ajaccienne Entreprendre pour apprendre. Le point d’orgue de la manifestation se tiendra le samedi 23 et le dimanche 24 octobre à Lupinu, où se déroulera une véritable fête de quartier proposant des expériences pour créer, fabriquer et s’amuser en famille.