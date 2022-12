Bastia : une salle “Samuel Paty” inaugurée au lycée Jean Nicoli

Présent à la cérémonie, aux côtés des autorités militaires du département, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic , a aussi rappelé dans son discours le rôle essentiel de Samule Paty et de tous les enseignants dans notre société "Samuel Paty a été assassiné pour avoir essayé de mettre des mots sur certains maux de notre société tels que le fanatisme , le totalitarisme en essayant de transmettre la liberté d'expression. Il est tombé pour la liberté parce qu’ il essayait de lutter au quotidien, à sa manière, contre l'obscurantisme. Cet enseignant faisait son travail avec la plus grande dignité et le plus grand respect des valeurs de la République, comme ils le font tous les enseignants qui portent ce message au quotidien. Les enseignants qui ouvrent le chemin de la pensée, de la critique et de la connaissance de leurs élèves."



Puis le directeur académique des services de l’éducation nationale, Bruno Benazech , l' adjointe à la ville et déléguée à la politique éducative, Ivana Polisini et la Conseillère exécutive en charge de la jeunesse, Lauda Giuducelli ont prononcé des discours avant d'observer une minute de silence.



La Lyre municipale bastiaise a clos la cérémonie avec le Dio vi salve Regina.