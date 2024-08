Bastia : une rentrée des classes placée sous le signe de la nouveauté

Au-delà des peintures réalisées par les équipes du centre technique municipal au sein de l'école Jean Toussaint Desanti notamment, ce sont trois processus importants de réfection des locaux qui ont été engagés sur les 14 structures de la ville durant la saison estivale. À commencer par celui axé sur le développement durable.

"Cet été, nous avons œuvré pour opérer la deuxième phase de Scola Fresca (rafraîchissement des écoles)", se réjouit Ivana Polisini, adjointe au maire et déléguée à la politique éducative et à la petite enfance.

Pour ce faire, et avec un budget de 80 000 euros, 100 nouveaux brasseurs d'air et de nouveaux brise-soleil ont été installés dans les bureaux et les bibliothèques, à la demande de toutes les structures éducatives de la ville, le tout venant compléter les quelque 636 brasseurs installés dans les salles de classe à l'été 2023, pour un montant s'élevant alors à 700 000 euros.

"La combinaison des deux installations permet de favoriser la circulation d'air, poursuit la neuvième adjointe. Ça permet ainsi une économie de 98 % de la consommation de mégawatts. Et toujours dans une perspective de développement durable, nous avons également mené des travaux d'isolation" à partir d'un dispositif financé à 80 % par le Fonds vert destiné à accélérer la transition écologique dans les territoires, mis en place par le gouvernement depuis 2023 et jusqu'à 2027, et dans le cadre d'une seconde phase engagée à la suite des retours très favorables des utilisateurs auprès des autorités.