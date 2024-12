Bastia : une grue tombe chemin de l'Annonciade

La rédaction le Dimanche 22 Décembre 2024 à 20:21

Une grue de chantier, située au niveau des résidences "Les jardins de Bastia" et "Pierre-Bocognano", vient de tomber chemin de l'Annonciade à Bastia. D'importants moyens sont mobilisés sur place (Police, ambulances, véhicule d'interventions diverses) pour mesurer les conséquences de cette chute due sans doute aux violentes rafales de vent qui ont marqué la journée de dimanche. On ignore pour l'instant l'étendue des dégâts et, si l'accident a eu des conséquences plus graves.