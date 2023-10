Bastia : un policier blessé par un automobiliste qui refusait d'obtempérer

Les faits se sont produits aux alentours de 2 heures dans le quartier de la place du Marché. En patrouille, trois policiers constatent qu'un automobiliste déboule à vive allure dans la rue Pierangeli, où il effectue un dérapage au frein à main. Les policiers prennent en chasse l'automobiliste, positionnant leur véhicule à la sortie d'une ruelle pour lui barrer la route. L'individu tente de faire demi-tour, apercevant les policiers qui se portent à sa rencontre.



Dans la manoeuvre, il bouscule l'un des agents, qui tombe lourdement au sol. Son collègue déploie alors un stick sur la chaussée. C'est un bâton à pointes qui a pour effet de crever les pneus du véhicule. Le fuyard est contraint de stopper sa course un peu plus loin, où il finit par être interpellé. Son dépistage d'alcoolémie est positif.



7 jours d'ITT pour le policier



Envoyé en garde à vue, le jeune homme est présenté dimanche après-midi devant le juge des libertés et de la détention, lequel décide de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il comparaîtra le 6 novembre au tribunal correctionnel de Bastia pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, utilisation d'une arme (en l'occurrence sa voiture) par destination et pour conduite en état d'ivresse.



Le policier blessé s'est vu prescrire 7 jours d'ITT. Il se plaignait de douleurs au genoux et pied gauche, au coccyx et au dos.