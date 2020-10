Bastia : un dimanche de solidarité pour l’Arménie !

Au programme musique corse avec Jean Carlotti et le groupe Radica, vente de spécialités Arméniennes sucrées et salées, à manger sur place ou à emporter, café et thé à la menthe, vente d'œuvres d'art enchères à l'américaine. Un succès puisque le comité a recueilli plus de 500 €, des médicaments, du matériel médical… D’ici 15 jours, date prévue du départ pour l’Arménie, 500 kg de marchandises devraient être collectés*. Et il est toujours temps d’apporter votre obole…



*Points de collecte en Corse des médicaments pour les victimes Arméniennes de la guerre du Haut Karabagh:

- Bastia: 45 bd Graziani 20200 (galerie Charles Thierry) du mardi au vendredi de 11h à 18h