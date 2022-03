Bastia : retour à la normale pour "Les Rencontres de la Bande dessinée et de l’illustration"

Du bruit dans le ciel de David Prudhomme

Le tambour de la Moskova de Simon, Spruyt

Coming in de Carole Maurel et Elodie Font.

« Prendre la route, changer d’atmosphère seront les partis pris de cette édition 2022 » annonce Juana Macari. Et le programme est bien étoffé avec 11 expos en 7 lieux :L’exposition Cammimi y rassemblera Alfred pour Come Prima, Ulli Lust pour Trop n’est pas assez, Didier Tronchet pour Le Chanteur perdu, Nicolas de Crecy pour Visa Transit, Alex Garin pour Ne ne m’oublie pas et Nylso pour My road movie.Dans les galeries du centre culturel, en provenance du Michigan, Jeremy Bastian présentera La fille maudite du capitaine pirate, le périple d’une jeune fille à la recherche de son père.Toujours au Centre, La suissesse Juliette Mancini dévoilera quant à elle ses travaux graphiques au crayon en gravure.Sebastian Lörscher y exposera Voyage. Il présentera aussi son projet de création franco-allemand avec les élèves du lycée Giocante de Casabianca.Coin jeunesse aussi avec Grégory Panaccione et son adaptation de Cabot-Caboche de Daniel Penna et Marie Mirgaine pour ses travaux de collage et textures.Julia Spiers pour Nuances du temps de l’enfance avec des originaux de Tables de fêtes, des Nuits de Mona et d’Une sieste à l’ombre.Les lieux chers à France-Anne accueilleront le Prix des Lycéens avec trois ouvrages sélectionnés et étudiés en amont par les scolaires et les auteurs :De jeunes auteurs rejoindront aussi la galerie Noir et Blanc : la classe de 5bilingue du collège de St Joseph à Bastia. Titre de leur exposition : L’aventure aux archives, le tout sous la houlette de Matthias Picard.Hugues Micol, auteur de l’affiche de cette édition 2022, présentera une exposition avec notamment son héroïne corse Agughia.Elene Usdin présentera ses travaux photos et les planches de René.e aux bois dormants.Exposition L’Aventure aux Archives et rencontre avec l’auteurà BastiaAlfred/ Jeremy Bastian/ Nicolas de Crécy/ Alix Garin/ Loo Hui Phang/ Sebastian Lörscher/ Ulli Lust/ Juliette Mancini/ Hugues Micol/ Marie Mirgaine/ Nylso/ Élodie Font & Carole Maurel/ Simon Spruyt/Grégory Panaccione/Matthias Picard/ David Prudhomme/ Elene Usdin / Didier Tronchet.Au programme aussi des rencontres (12) en public avec des auteurs, des visites guidées et commentées, une aire de lecture, des films pour les scolaires (cinéma Le Régent), une librairie éphémère (en association avec la librairie Alma) et des ateliers (4) à Una Volta, véritables temps de découvertes artistiques autour d’un artiste, de ses œuvres, des techniques d’impression et de construction des livres.Si ces Rencontres sont ouvertes au tout-public, une programmation sur-mesure est parallèlement assurée pour quelque 2500 élèves. Des passerelles existeront également avec la Balagne et Porto Vecchio.