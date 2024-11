Bastia redonne vie à Sant'Andria : une fête de partage et de générosité

Des ateliers pour sensibiliser les enfants au partage

Durant la semaine, des ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés aux enfants : chants, dessins, jardinage, et même des découvertes musicales. « Les jeunes s’amusent tout en comprenant les notions de solidarité et de partage. Nous misons sur ces générations futures pour préserver cette tradition et ses valeurs », ajoute Paul Turchi-Duriani, président de l’association Praticalingua.



Avec son fondateur, Lisandru de Zerbi, ils ont créé des autocollants à l’effigie de Sant’Andria pour marquer l’importance de cet événement. « Ce n’est pas le côté religieux que nous mettons en avant, mais la symbolique : la joie, le partage, et le plaisir des enfants à participer à toutes ces activités », poursuit-il.

Les écoles et les crèches de Bastia jouent également un rôle clé. « Nous remercions les élèves et les équipes pédagogiques, car leurs collectes sont indispensables », souligne Mattea Lacave. Vendredi 29 novembre, le petit train de la ville, accompagné du conteur Robert Archiapati, sillonnera les établissements pour récupérer les dons de denrées. Ces derniers seront ensuite remis aux associations caritatives partenaires à la salle polyvalente de Lupinu.