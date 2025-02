Bastia : prison ferme et interdiction de territoire après un différend automobile

La rédaction le Samedi 15 Février 2025 à 15:05

Il n’est jamais bon de se laisser emporter par la colère. Un automobiliste vient d’en faire l’amer constat à ses dépens. L’affaire a peu pour cadre il y a quelques jours Bastia. Elle découle d’un différend entre automobilistes. L’un des deux, particulièrement irascible, a entamé une course-poursuite contre l’autre, a percuté volontairement son véhicule, l'a menacé, puis, sans doute conscient de la gravité de son geste et de sa situation, il a pris la fuite. Mais les enquêteurs de la Police nationale de la Haute-Corse n’ont tardé à l’identifier et à l’interpeller.

Jugé en comparution immédiate devant le tribunal Judiciaire de Bastia il a écopé d’une peine d’un an de prison ferme et d’une interdiction du territoire national. Il conduisait sans permis et sans assurance.