Bastia : le succès au rendez-vous du 1er salon du football amateur corse

Encore une belle idée de Gilles Secchi qui au fil de ses jeunes années dégaine des projets innovants plus vite que son ombre : Minenfootu, nettoyage du Quai des Martyrs, récupération d’écharpes du SCB, Socios, footbag …. Sa dernière trouvaille, un Salon du football amateur corse sur un lieu emblématique : la place Vincetti à Bastia.« C’est ici que de nombreux gamins bastiais ont appris à jouer au ballon, ce fut même le 1er stade de notre Sporting ! » explique-t’ il. Et pour cette première, sans conséquence pour la suite, les mordus de football ont envahi le terrain. Après le coup d’envoi donné par l’emblématique Pierrot Fraymouth, enfant de St Joseph, un quartier à deux pas de la Citadelle de Bastia, ancien joueur du Sporting et de l’Etoile Filante Bastiaise, éducateur… les spectateurs ont pu découvrir quelque 800 maillots de foot de la collection personnelle de Gilles Secchi, de très belles photos d’équipes de la photothèque de Michel Bernard et divers stands.A la mi-temps buvettes et food truck bien sympathiques ont accueilli les visiteurs avant que ne débute une très intéressante deuxième mi-temps, très joueuse, au bon rythme, arbitrée par Didier Grassi de la Ligue Corse de Football, assisté de MM Fraymouth et Cappuri sur les côtés. Ce colloque sur le football amateur corse a ravivé bien des souvenirs et fait découvrir des anecdotes croustillantes aux plus jeunes.A peine le coup de sifflet final donné par le référé, le groupe de musique Old School s’est emparé de la tribune pour distiller du bon rock. « C’est la 1ère édition et bien sûr on vise à la pérenniser » lâche Gilles Secchi en zone mixte.