Bastia : le Mantinum reçoit un prix d'architecture

C'est sur Twitter que Pierre Savelli, le maire de Bastia a annoncé la bonne nouvelle : le projet Mantinum inauguré en février dernier, est le lauréat du prix du magazine "D'architectures ". Il figure auprès de grands projets comme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Lille ou encore l’école nationale supérieure de la photographie à Arles.



En un an et demi, six entreprises corses ont érigé deux ascenseurs et un théâtre de verdure pour le plus grand bonheur des Bastiais et des visiteurs de la ville.

Jean-Philippe Spinelli associé à Isabelle Buzzo, l'architecte bastiais mandataire du projet et lauréat du prix, est ravi.

"Le Mantinum est un projet fondamental et structurant de la ville de Bastia, il relie le vieux port à la citadelle avec une magnifique ouverture sur la Méditerranée. Nous remercions la mairie de nous avoir accompagné. Ce prix on le doit aussi aux entreprises insulaires qui ont participé à sa réalisation."





La confection d'un béton entièrement constitué de roches extraites du site, a donné du fil à retordre aux cabinets Buzzo- Spinelli architecture & Antoine Dufour Architectes. "On savait que le projet était regardé et attendu, nous avions été sollicités par divers journalistes pendant la réalisation mais recevoir un prix non, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, notre plus grande récompense c’est que le Mantinum est très visité et qu'il est un espace où les bastiais aiment se promener.", reprend-il.



Cette distinction résonne comme une double fierté pour le maire de la ville.

" Je suis très heureux qu'un jeune architecte bastiais soit mis à l'honneur à travers ce projet qui représente beaucoup pour la ville. Dès que je l'ai vu sur les planches, je suis tout de suite tombé amoureux. Quand la végétation aura recouvert la façade de la colonne de l'ascenseur on aura l'impression que ce sont les Génois qui l'ont construit. Et comment ne pas mentionner cette vue vue magnifique sur le vieux port que l'on découvre en arrivant en haut ?

Au-delà de l'aspect esthétique qui est vraiment épuré et réussi, il y a, grâce au Mantinum, une reconnexion des quartiers."