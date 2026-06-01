Bastia : la réouverture des écoles en pleine canicule fait débat

Pour Fabien Mineo, c'est surtout la gestion de la crise qui pose problème. "On ne peut pas, le lundi quand il fait 35 degrés, prendre une décision sur deux jours, et le lendemain, quand il fait 36 voire 37 degrés, dire que tout le monde retourne à l'école. C'est complètement incohérent. Plus personne n'y comprend rien." Le représentant syndical appelle le maire à se rendre sur le terrain. "Il faut qu'il aille rencontrer les collègues dans les classes, qu'il mesure la température, l'état dans lequel sont les enseignants et surtout les enfants, et que les bonnes décisions soient prises."



Il ne reste plus que six jours de classe avant les vacances. Fabien Mineo plaide pour une décision cohérente prise dès mercredi après-midi pour jeudi et vendredi, et n'exclut pas le recours à l'enseignement distanciel si la chaleur persiste. "On l'a fait en 2020 avec le Covid, on est en capacité d'être sur du distanciel. Les enjeux d'apprentissage de ces derniers jours ne sont pas énormes."

