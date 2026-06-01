Bastia : la réouverture des écoles en pleine canicule fait débat

Dimanche soir, à 22 heures, un arrêté municipal annonçait la fermeture des écoles de Bastia pour lundi et mardi, à l'exception de l'école Gaudin. Un service minimum d'accueil était mis en place avec le personnel municipal, et des repas froids ont été distribués. Mais dès le mardi matin, jour où les températures étaient encore plus élevées, la décision a été annulée. Les écoles ont rouvert normalement, avec les mêmes horaires, périscolaire inclus dès 7h30. La mairie a indiqué que ce dispositif était validé par le rectorat et la DASEN, et que la situation serait réévaluée chaque fin de journée.
Une réalité bien différente sur le terrain
Si la mairie évoque des espaces climatisés disponibles dans les groupes scolaires, Fabien Mineo, secrétaire général du SNUipp-FSU de Haute-Corse, dresse un tableau bien différent. "Il n'y en a quasiment pas. La seule école climatisée à Bastia, c'est Gaudin. Sur les 25 établissements, il doit y avoir très peu d'écoles où il y a une pièce. Mais une pièce ne peut pas suffire à la fréquentation de dizaines, voire de centaines d'élèves dans un établissement." Il rappelle qu'une politique municipale a longtemps refusé d'investir dans la climatisation des écoles bastiaises, contrairement à d'autres communes. "C'est certainement louable par rapport à l'écologie, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une évolution des températures et qu'il va falloir régler ce souci."
"Plus personne n'y comprend rien"
Pour Fabien Mineo, c'est surtout la gestion de la crise qui pose problème. "On ne peut pas, le lundi quand il fait 35 degrés, prendre une décision sur deux jours, et le lendemain, quand il fait 36 voire 37 degrés, dire que tout le monde retourne à l'école. C'est complètement incohérent. Plus personne n'y comprend rien." Le représentant syndical appelle le maire à se rendre sur le terrain. "Il faut qu'il aille rencontrer les collègues dans les classes, qu'il mesure la température, l'état dans lequel sont les enseignants et surtout les enfants, et que les bonnes décisions soient prises."
Il ne reste plus que six jours de classe avant les vacances. Fabien Mineo plaide pour une décision cohérente prise dès mercredi après-midi pour jeudi et vendredi, et n'exclut pas le recours à l'enseignement distanciel si la chaleur persiste. "On l'a fait en 2020 avec le Covid, on est en capacité d'être sur du distanciel. Les enjeux d'apprentissage de ces derniers jours ne sont pas énormes."
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