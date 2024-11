Bastia : la Communauté d’Agglomération dévoile un budget 2025 ambitieux

Le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) a tenu lundi 4 novembre son traditionnel débat d'orientations budgétaires. Une séance marquée par une première : le budget de l'année 2025 sera voté en décembre prochain, avant le début de l'année. Cette nouveauté illustre la volonté de l'équipe sortante, sous la présidence de Louis Pozzo di Borgo, de démontrer une gestion financière rigoureuse et anticipée. « Grâce à la maîtrise financière qu’ont les services et à notre vision, nous pouvons anticiper ces chiffres à quelques milliers d’euros près », a déclaré Louis Pozzo di Borgo et souligné que les prévisions établies en 2021 se réalisent, « permettant ainsi à la CAB de présenter un budget à l’équilibre et sans excédents, une situation inversée par rapport à 2020 » , année de son arrivée à la présidence.



Pour 2025, la CAB prévoit d'investir 23,9 millions d'euros, un montant sans précédent pour l'institution, qui n'avait investi que 9,5 millions d'euros en 2024. « Nous passons d’un petit investisseur à un acteur majeur sur le territoire qui vient booster l’économie », a ajouté le présifent. Les projets d'investissement incluent la création de nouvelles voies douces et de couloirs de bus pour améliorer la mobilité, la construction d'un nouveau centre technique, et la requalification des friches Mattei ainsi que du secteur de Toga pour en améliorer l'attractivité.



En matière de gestion des déchets, la CAB s'engage à ne pas augmenter la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères tout en investissant 1,6 million d’euros dans de nouveaux véhicules de collecte. Dans le domaine des transports, la CAB prévoit d’investir 10 millions d’euros d’ici à 2030 pour renouveler sa flotte de bus, en introduisant des véhicules hybrides, et pour la création de nouveaux abribus, soutenant ainsi ses 12 000 abonnés via le réseau Via Bastia.



La CAB se prépare à faire face à des défis budgétaires, notamment une baisse anticipée de ses recettes de 500 000 euros liée au projet de loi de finances actuellement en discussion. Cependant, l'institution a anticipé cette diminution en créant un fonds spécifique, garantissant ainsi une continuité dans ses projets.



Le vote final du budget 2025 est prévu lors de la prochaine séance, début décembre.