Bastia : la 10ème édition de « Partir en livre » c'est à partir de ce 26 juin

Organisée par le CNL, Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, « Partir en Livre »* constitue la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Unique en son genre, cette manifestation gratuite sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire.« Cette année à Bastia nous avons invité l’illustratrice Lisa Laubreaux pour une exposition originale et deux journées d’ateliers* à la médiathèque centrale de Bastia, les 28 juin pour un groupe d’adultes encadré par A Sulana et un groupe de scolaires et le 29 juin pour le public » indique Juana Macari, directrice d’Una Volta. Au programme aussi le 26 juin un stage* de slam/oralité poétique avec Youn. «Youn, poète de l’oralité, sera ici coach en toute bonhommie, pour éprouver les bienfaits d’une parole poétique en partage, et se mouvoir ainsi dans le champ du sensible, ensemble. L’exposition de Lisa Laubreaux constituera le point d’inspiration principal pour cet exercice d’écriture et de déclamation » souligne J Macari. «A 17h, une restitution performative, à voix haute et en public, viendra clore cette journée, sans autre enjeu que celui de participer, de la jouer collectif ».

Autre point fort de cette édition 2024, toujours ce 26 juin de 15h à 17h, « Les bulles de lecture »*. Devenues incontournables avec aire de lecture, yoga-lecture, atelier arts plastiques elles se dérouleront mercredi 26 juin de 15h à 17h au Jardin de l’Annonciade puis le 3 juillet, de 15h à 17h, au Jardin Pécunia à Lupinu. La Compagnie A Ghjuvanetta proposera ainsi des lectures préparées et impromptues et Mija Frasseto, enseignante de Yoga, animera deux séances de yoga-lecture pour les enfants et les parents. Laetitia Memmi, enseignante d’arts plastiques, proposera une série d’ateliers arts plastiques pour les plus jeunes à partir de 4 ans.

Le 3 juillet au Jardin Pecunia (participation libre) à 16h et 18h, auront lieu une lecture* musicale des « Poux symphoniques » en partenariat avec le festival Lektos. « Les Poux symphoniques » présenteront La musique des livres, des lectures musicales originales destinées à l’enfance. A partir d’une sélection de livres illustrés, Cédric Goyat et Frédéric Praud créent une ambiance sonore et des musiques originales inspirées par l’univers littéraire et graphique de chaque ouvrage. Jouée en direct avec multiples instruments, la musique se fait complice de la voix. L’une et l’autre s’entremêlent pour favoriser l’imaginaire.

*Partir en livre : renseignements au 04 95 32 12 81 ou 04 95 58 46 00