Bastia : interpellé après une course-poursuite avec la police

"A Bastia aussi, les forces de l'ordre sont confrontées à des refus d'obtempérer" peut-on lire sur la page Facebook de la Police nationale de Haute-Corse.

Les policiers rapportent qu'un équipage de la Brigade Anti Criminalité circulait derrière un scooter 125 cm3, "circulant à contre sens dans un rond point, dans les quartiers sud de Bastia."





Malgré "l'usage des avertisseurs sonores et lumineux", le pilote du scooter n'obtempérait pas et prenait la fuite.

"La BAC parvient malgré tout à le suivre et à le retrouver dans une voie sans issue.

Le conducteur, non titulaire du permis de conduire et défavorablement connu de nos services, est interpellé" souligne le post des policiers.





A l'issue de sa garde à vue, le pilote du scooter qui aurait "déjà une peine à effectuer" a été placé en détention à Borgo dans l'attente de son jugement devant le tribunal de grande instance de Bastia.