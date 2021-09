Bastia dévoile la première partie de sa saison culturelle

«On ne vous dévoile ce soir que la programmation établie jusqu’à décembre car en cette période de crise sanitaire on se doit d’être encore prudents », explique Delphine Ramos, directrice des affaires culturelles de la ville avant de présenter «une programmation très riche et très diversifiée ».Les remerciements aux uns et autres largement distribués, Frédérique Balbinot, la directrice du théâtre, s’empare du micro pour présenter cette première partie de saison. «Nous ne présentons qu’une partie de la saison pour des raisons pragmatiques. Mais l’offre est pléthorique. Jamais nous n’avons eu autant de spectacles concentrés en si peu de mois. Notre programmation tient la route et surtout faite de reports et de résidences que nous avons quand même pu réaliser malgré cette crise. Il y aura 20 levers de rideau, des coproductions et 18 spectacles jusqu’à fin décembre avec une tonalité très musique et très danse. On se retrouvera d’ici quelques semaines pour présenter le reste de la saison, de janvier à juin».Une programmation donc très dense, concentrée, variée, éclectique. Avec parmi les temps forts : l’hommage à Dante, Sébastien Tellier, Cosmolitude 2021, Sguillada, Fanou Torracinta, Catastrophe « Gong », Sünd for Bartolomeo, Haut les corps, Amadou et Mariam, Surghjenti, La passion selon Marie…Sans oublier les séances pour le jeune public avec Le cercle de Whitechapel, Ciuccietta, Midi nous le dira ou encore Borborygmes. Comme l’an passé, les espaces culturels de la mairie s’ouvriront aux associations partenaires : Art’Mouv (Dissidanse), Una Volta (BD Bastia), Arte Mare, Les Musicales, les Rencontres Musicales de Méditerranée…La saison culturelle se déclinera aussi dans le réseau des médiathèques/bibliothèques de la ville chères à Jocelyne Casta : ateliers, conférences, lectures, rencontres avec les auteurs et une fête de «Natale à u centru culturale Alb’Oru».Info ++ La billetterie en ligne ouvre ce 8 septembre mais vous pouvez aussi acheter vos place aux guichets du théâtre et du centre culturel Alb’Oru.Pour l'intégralité du programme