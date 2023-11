Bastia : deux policiers blessés lors d'un contrôle sur le port de commerce

Ce 14 novembre, vers 7h30, deux fonctionnaires de la Police Judiciaire ont été blessés lors d'un incident survenu au port de commerce de Bastia. Les agents procédaient à un contrôle à la recherche de stupéfiants à l'arrivée du bateau Pascal Paoli, de la compagnie Corsica Linea, en provenance de Marseille. lorsque le conducteur d'un véhicule a tenté délibérément foncé sur eux pour échapper au contrôle.

Les policiers ont été renversés, blessés ils ont été hospitalisés, et bien que la gravité de leurs blessures soit en cours d'évaluation, leur pronostic vital n'est pas engagé, selon François Thévenot, procureur par intérim de Bastia. Une enquête pour tentative d'homicide sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte. Le chauffard serait.

Les circonstances exactes de l'incident restent à déterminer, et le parquet prévoit de diffuser plus de détails sur l'affaire dans la journée.