Bastia : deux femmes intoxiquées dans un incendie

Livia Santana le Lundi 10 Janvier 2022 à 16:49

Aux alentours de 16 heures ce lundi 10 janvier, un incendie s'est déclaré sur la terrasse d'un appartement situé au 4 ème étage d'un immeuble rue Miot à Bastia. Une femme âgée de 79 ans légèrement intoxiquée par les fumées, a été prise en charge par les pompiers de Bastia et transférée au centre hospitalier de Falcunaghja. C'est de son habitation qu'a débuté le feu.



Dix minutes plus tard, une deuxième victime, cette fois une femme de 45 ans, était à son tour intoxiquée par les fumées et transportée vers l'hôpital de la ville.



Au total, 16 pompiers se sont rendus sur les lieux pour maîtriser l'incendie qui a fait peu de dégâts matériels.