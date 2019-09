Bastia : deux délégués à la cohésion police-population

Les incivilités sont légion aujourd'hui.Les problèmes de voisinage nombreux.Le bruit.Au quotidien les motifs de discorde ne se comptent plus.Les délégués à la cohésion police-population dont le rôle est de renouer et d’entretenir les liens de confiance entre la police et la population, sont de nature à faire baisser ce sentiment d’insécurité....Un sentiment d'insécurité que l'on retrouve dans les appels téléphoniques à destination du commissariat."On appelle parfois le 17, mais on n’a personne à qui se confier".Dès lors pour reprendre contact avec la population, être le relais entre les gens et la police, il faut mener un travail d’écoute.Mais pas seulement.A la faveur de son action le DCPP peut contribuer au rapprochement avec des personnes trop réservées dans leurs contacts avec les institutions.Il a, encore, pour rôle de reprendre contact avec la population, être le relais entre les gens et la police.Retraité de la police nationale, donc homme d'expérience qui opère sans uniforme, le DCPP qui peut également collecter des renseignements et les faire remonter au commissariat est joignable à Bastia au 06 31 08 04 29