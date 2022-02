Bastia : deux blessés dans un accident de la route

La rédaction le Samedi 5 Février 2022 à 09:12

Deux personnes - un homme de 44 ans et un adolescent de 16 ans - ont été blessés ce samedi un peu avant 1 heure sur la route territoriale 10 à la hauteur du "Chalet" à l'entrée Sud de Bastia. Le véhicule sans permis à bord duquel il circulait, aurait été heurté par l'arrière et ses 2 occupants légèrement blessés, mais incarcérés, ont été secourus par les sapeurs-pompiers de Bastia et évacués sur le centre hospitalier.