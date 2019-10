Bastia : deux blessés après un accident dans le tunnel

C.-V. M le Mercredi 9 Octobre 2019 à 19:30

Un accident de la circulation s'est produit mercredi après-midi vers 17 heures dans le tunnel de Bastia. Deux véhicules sont impliqués dans le choc qui a fait deux blessés légers et paralysé la circulation en ville pendant un long moment. Les deux blessés, une femme et un homme d'une quarantaine d'années, ont pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital de Falconaja. La circulation a été rétablie vers 18h30.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie