Bastia : bientôt une délégation de service public pour la distribution du gaz

Les 33 employés d'Engie à Bastia ont été entendus. Ce jeudi 4 février, le conseil municipal de Bastia a examiné et débattu sur un dossier très attendu : l'approbation d'une délégation de service public pour la distribution du gaz.



En effet, depuis 1993, la société Engie distribue le gaz sans cadre juridique puisque sa concession n'avait jamais été renouvelée. Pourtant en mai 2015, la ville de Bastia est destinataire du compte rendu d'activité du concessionnaire qui montre un déficit de 4 millions d'euros. Une somme que la ville seule ne peut pas absorber. La mairie de Bastia prend le problème à bras le corps et en juillet 2016, le directeur général des services demande un rendez-vous avec Engie établir pour nouveau traité de concession, en vain.



En juin 2018, le conseil municipal fait voter à l’unanimité une motion dans laquelle il demandera à l’Etat de prendre en charge le déficit pour pouvoir établir une nouvelle concession sur la base d'un système de péréquation. Le but étant d'avoir une garantie pour les 12 000 clients bastiais, de ne pas voir les prix du gaz s'envoler. Mais aussi, par ruissellement, de sauvegarder la trentaine d'employés et la cinquantaine d'emplois qui en découlent, puisque le 31 mars 2021, Engie arrêtera de fournir du gaz. En parallèle la mairie lance un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Best Énergies qui devra faire un audit, des diagnostics, des préconisations ainsi qu'un plan de transition pour la passation à une DSP.



Un an plus tard, toujours rien jusqu'à ce que François de Rugis, ministre de la transition écologique de l'époque écrive une lettre adressée à Gilles Simeoni en mars 2019. Il y évoque la situation pour les centrales et la distribution de GPL sur l'île : "la solidarité nationale devra jouer son rôle via un dispositif qui ne pourrait être que spécifique à la Corse".



Jusqu'à la DSP



Voyant la date du 31 mars 2021 s'approcher, Pierre Savelli écrit en mars 2019 au préfet de Corse de l'époque Franck Robine mais celui-ci, très occupé avec l'épidémie de Covid-19 ne donne aucun signe de vie. En septembre la mairie écrit au Premier ministre mais elle n'aura pas de réponse.



Le 14 janvier dernier, la mairie a organisé une réunion entre Engie, l'Etat représenté par le préfet de Haute-Corse. A deux mois de l'échéance, 3 engagements ont été signés. Parmi eux, la présentation d'une DSP au conseil municipal ce jeudi 4 février dans lequel devait subvenir, "une délibération actant du principe de gestion de son service public de gaz et décidant du lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence".

Le représentant d'Engie s'est engagé à ce que le Groupe se porte candidat à la consultation qui sera lancée pour la gestion du service public du gaz. Et le préfet de Haute-Corse, François Ravier à accompagner la Ville, si nécessaire, pour la réattribution de la concession.



Ce jeudi 4 février, lors du conseil municipal de Bastia, le principe de cette DSP a été approuvé. Elle devrait permettre à Engie ou un autre fournisseur d'énergie, de continuer durant 15 ans à distribuer le GPL.



De l'énergie plus verte dans un futur proche



A long terme, la mairie de Bastia entend sortir du GPL pour arriver sur du gaz naturel. "Si notre convention s'étale sur 15 ans c'est parce que nous espérons pouvoir fournir de l'énergie plus verte dans les 10 prochaines années. On peut imaginer chauffer avec des réseaux d’eau chaude issus de la biomasse. Prochainement nous voulons créer une société publique locale énergie qui aura en charge la réflexion et le travail pour fournir aux Bastiais une énergie à moindre coût", confie Pierre Savelli.