Bastia XV - Luke Feehily : on a trouvé un trèfle chez les Bleus

Originaire de la province de Galway, en République d’Irlande, Luke a grandi à Ballinasloe, une ville située à l’ouest de Dublin. Dès son plus jeune âge, il intègre le Ballinasloe RFC l’un des plus anciens clubs de l’île, fondé en 1875, affichant lui aussi un blason bleu, blanc et … noir. Un club affichant 149 années d'existence qui a vu Luke grandir et cumuler 14 années d’expérience pour évoluer au poste de talonneur. Son père, Liam, est lui-même coach au Ballinasloe RFC où il a bénéficié des conseils de l'ancien international Noël Mannion.





- Luke, comment s'est passé votre arrivée dans le club de Bastia XV?

- L’accueil a été incroyable ! L’atmosphère entre les joueurs est énorme ! Je ne comprends pas encore tout ce qui se dit ni toutes les subtilités du jeu bastiais, mais j’apprends vite. » Ici, le jeu est différent : il est plus rapide et très engagé. Les gars sont solides. Je m’efforce de sentir le jeu pour bien jouer mon rôle.





- Comment se fait-il que l'on vous retrouve en Corse et plus précisément à Bastia ?-

- J'étudie à l'Université Technologique de Dublin dans le programme international Business and languages qui inclut une année Erasmus à l’étranger. J'ai choisi Bastia comme destination parce que j'aime la Corse, sa culture authentique, et ses paysages qui me rappellent l’Irlande, avec ses plages et ses montagnes. Ici, toutefois c'est moins pluvieux, pourtant, ce choix n’a pas été simple pour ma famille, mes parents en raison de l’absence de vols directs entre Bastia et l’Irlande. Je suis installé non loin de Bastia et je suis enseignant d’anglais dans une école élémentaire à Borgo. Je profite de cette expérience unique avant de retourner à Dublin pour ma dernière année de licence. Le rugby n’est pas une option, c'est le fil rouge de ma vie et je compte y jouer le plus longtemps possible.





- Quels sont vos objectifs au plan culturel et sportif ?

- Je m'investis pleinement dans l'équipe de Bastia XV, tout en améliorant mon français, mais aussi le Corse. Je voudrais bien pouvoir apprendre le Dio Salvi Regina pour pouvoir le chanter comme c’est de tradition avec mes coéquipiers à la fin de chaque match. Et puis pourquoi ne pas organiser avec Bastia XV un échange de bons procédés avec Ballinasloe donnant ainsi à l’équipe fanion l’occasion d’aller chanter l’Irland’scall.