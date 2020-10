Bastia Ville Digitale en mode hackathon et marathon !

«En cette année un peu spéciale, nous avons du nous adapter » explique Jean Leccia le directeur de l’association EMAHO, organisatrice de BVD, Bastia Ville Digitale. «Cette 10ème édition s’étale donc sur 2 ans : 2020 et 2021. La 1ère phase se déroule du 12 au 16 octobre prochain, la 2ème en novembre et mai 2021».

Créée en 2011 sous l’impulsion d’ EMAHO, Bastia Ville Digitale est devenue l’événement majeur du numérique en Corse. «Le but est de faire découvrir le numérique à tous les publics et œuvrer ainsi en faveur de la réduction de la fracture numérique, sur l’ensemble du territoire insulaire » souligne J.Leccia. «Depuis 9 ans, BVD est l’occasion de faire découvrir à tous, les possibilités créatives du numérique, de transmettre des pratiques et des savoir-faire, de construire des ponts entre les secteurs de l’économie, de la recherche, de l’innovation, du social, de l’art et de la culture. La particularité de BVD c’est qu’il s’adresse aux collégiens, de la 6ème à la 3ème, aux jeunes en général, aux adultes, aux plus anciens et aux professionnels. Notre cheval de bataille c’est aussi de ramener le numérique à l’humain ».





Et les chiffres prouvent la réussite de ces 9 éditions de BVD : 281 intervenants, 1 373 sessions d’ateliers, 8 080 participants aux ateliers et visiteurs des journées « grand public », 95 conférences, 2 786 participants aux conférences, 86 startups, 347 partenaires, 93 artistes, 1 Hackathon de l’Économie Circulaire, des office hours,… «et aussi et surtout des milliers d’échanges » ajoute J.Leccia, «car les rencontres et les réalisation concrètes sont les deux carburants qui alimentent l’équipe de l’association, la communauté de ses amis et, nous l’espérons, les publics toujours plus nombreux que nous rassemblons depuis 2009».

Si les premières éditions se déroulaient au musée de Bastia, les activités se regroupent désormais au Centre Culturel L’Alb’Oru, dans les quartiers sud. «On s’est aperçu qu’il était difficile de faire venir certains publics au musée. Depuis que l’on est à l’Alb’Oru, tout le monde vient, tout le monde se mélange, et cela correspond tout à fait à notre logique d’inclusion pour des publics éloignés du numérique. Le numérique attire tout le monde ».





Pour cette 10ème édition, la manifestation sera plus que jamais vectrice de collaborations nouvelles, avec des ateliers « jeune public » inédits, de nouveaux partenariats au cœur de la émaho Factory, le retour des conférences et rencontres axées sur l’emploi dans le secteur du numérique, l'exposition Bolchoï Arena, au Centre culturel Una Volta, une initiation au e-sport, en présence de l'équipe du SCB et une journée de rencontre entre les acteurs du tourisme, visant à préparer le premier Hackathon du Tourisme Durable à venir en 2021.





Un programme** qui mobilise une trentaine de personnes entre Emaho, une dizaine de personnes, service civique, prestataires, intervenants.

Parmi les temps forts de cette 10ème édition : La journée des ambassadeurs du tourisme durable. «On inclut cette journée dans BVD car elle fait sens avec ce que l’on fait et que c’est aussi de l’innovation » explique Jean Leccia. «La journée des Ambassadeurs du Tourisme Durable est une journée de co-construction, d’échanges et d’inspiration réservée aux acteurs du tourisme et du développement durable. Cette journée s'inscrit dans un programme global porté par l'ADEME, l'ATC, l'association émaho, la Banque des Territoires et Atout France, dans le cadre duquel se tiendra le premier Hackathon du Tourisme Durable au premier semestre 2021. Une plénière d'ouverture réunira le préfet de Corse, Pascal Lelarge, la Présidente de l'ATC, Marie-Antoinette Maupertuis, etle Président de l’ADEME, Arnaud Leroy. Lors de cette journée, les acteurs locaux du tourisme et du développement durable seront amenés à échanger pour tracer ensemble les contours du premier Hackathon du Tourisme Durable qui aura lieu en 2021».



* Évènement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d'un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique.