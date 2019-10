Bastia : Une œuvre majeure restaurée à l’oratoire de l’Immaculée Conception

« La Ville de Bastia avait engagé une vaste opération de mise aux normes, de mise en sécurité et en accessibilité des édifices religieux » souligne Pierre Savelli, le maire de la ville.

Durant les travaux, une œuvre majeure conservée dans cet édifice a été restaurée (budget 28 000€). Il s’agit du « Portement de Croix », une huile sur bois datant du milieu du XVIe siècle selon les analyses de certains pigments de l’œuvre, de facture génoise, classée au titre des Monuments Historiques. « Il pourrait s’agir de l’œuvre de Luca Baudo, un peintre de l’école génoise » explique Philippe Peretti, l’adjoint au maire, délégué au patrimoine. « Il se serait d’ailleurs inspiré d’une toile du peintre Raphaël, peinte entre 1510 et 1520 et intitulée Lo Spasimo di Sicilia ».





L’œuvre peinte à l’huile sur une planche en noyer de 148 cm de haut pour 130 de large et dont on va essayer de déterminer avec exactitude l’auteur, aurait tout d’abord était placée dans un autre édifice religieux, peut-être le couvent St François, puis installée à l’Immaculée Conception à la révolution française. La restauration de la peinture a été réalisée par Maria-Teresa Donetti qui a déjà travaillé sur de nombreuses œuvres d’art en Corse et notamment à l’église de l’Annonciade à Bastia.





Les travaux ont débuté en février 2019 et l’œuvre vient donc d’être réinstallée dans l’oratoire. « Le travail a tout d’abord consisté à désinfecter, consolider le support en bois qui était dans un état très précaire » souligne la restauratrice.

« Lors de nos travaux de restauration, avec mon équipe nous nous sommes aperçus que 2 restaurations avaient été faites avant nous. On a ainsi découvert d’autres personnages qui avaient été cachés, des symboles aussi. La tour que l’on voit en haut à droite était ronde à l’origine mais elle avait été refaite carrée ».



Le public bastiais peut donc dés à présent découvrir l’œuvre restaurée qui a retrouvé sa place derrière un énorme crucifix, à droite de la nef centrale. Le 26 novembre, Maria-Teresa donnera une conférence sur place afin de parler de son travail et de l’œuvre.

CNI était à la Conception lors de la mise en place.