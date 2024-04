Bastia : Une nouvelle exposition à l’Appuntu

Pierrette Sicurani, une artiste peintre autodidacte originaire du quartier emblématique de Bastia, St Joseph, est mise en lumière. "Je peins depuis une vingtaine d’années", confie-t-elle. "Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours dessiné. Ce n’est que plus tard, après une opération du cœur, que je me suis mise à la peinture. J'utilise toutes sortes de techniques : pinceaux, couteaux, doigts, sur des châssis entoilés ou des supports bois."

Ses toiles offrent une variété de sujets allant des marines aux portraits, en passant par les paysages et les rues des villes. "Mes thèmes sont très diversifiés, mais j'avoue avoir un faible pour les portraits. Les couleurs, les mouvements, tout m’inspire. Je travaille principalement à partir de photos, mais je peux aussi inventer ou improviser."

Pierrette explore également le fusain, comme en témoigne son portrait de Sharon Stone. Ses œuvres nous transportent des ruelles et quartiers de Bastia aux paysages péruviens, en passant par des clins d’œil à l’Inde ou au pôle Nord, des portraits d'anonymes ou de célébrités comme Amy Winehouse.

En plus de son propre travail artistique, Pierrette Sicurani met son talent au service des autres en animant bénévolement l'atelier « A vos pinceaux » à l’Appuntu, dans le cadre de la FALEP. "C’est un atelier d’initiation à la peinture pour un public d'adultes débutants. Je leur apprends ma façon de peindre parce que je suis autodidacte. Je leur donne quelques directives, et ils peignent directement, animés par leur passion."