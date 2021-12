Bastia : « Une minute de soleil en plus » dévoile son programme 2022

Mercredi à l’IRA de Bastia, Marie-Christine Natta, agrégée de lettres, spécialiste de la littérature du XIXe siècle a animé une conférence sur le thème « Baudelaire, l’homme paradoxal ». Marie-Christine Natta a mis en lumière les nombreuses contradictions dans la vie, la pensée, la personne et l’œuvre de Baudelaire (voir vidéo).

Le lendemain, jeudi 16 décembre, à Bibliothèque Centrale de Bastia, des élèves de khâgne ont été sensibilisés à l’auteur des Fleurs du mal à travers une conférence d’Antoine Graziani, "Baudelaire : conscience de la poésie."

Le même jour à 18h30 à Bibliothèque Centrale de Bastia le public a pu entendre des vers de Baudelaire déclamés avec tout le talent qu’on lui connait par le comédien Georges Trillat (voir vidéo) qu’on a aussi retrouvé vendredi à 18h30 à l’Ecole de Musique ANIMA à Migliacciaru. (Entrée libre)



Pour 2022, « Une minute de soleil en plus » annonce d’ores et déjà de nombreuses animations. « On reprendra le flambeau de la poésie avec le Printemps des Poètes organisé sur le plan national entre le 12 et le 28 mars » souligne Raoul Locatelli. « Même si les dates définitives ne sont pas encore fixées, le projet prend forme. Le thème choisi cette année sera « L'éphémère », ce qui donnera à notre BIP, Brigade d'Intervention Poétique, l'occasion de remonter sur scène avec textes et chansons en bandoulière pour une petite heure de lecture-spectacle. Le thème de l'éphémère renvoie inévitablement à l'écoulement du temps et à ce qui fuit avec lui. L'idée est donc venue à notre association d'inviter le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein à faire une ou deux conférences, lui qui sait parler mieux que quiconque de la complexe question du temps. Un scientifique au Printemps des Poètes me direz-vous ? Oui, mais c'est qu'Etienne Klein mêle à ses propos et à ses ouvrages la poésie et l'humour dont il a le secret ».

Rendez-vous est pris pour ce ... clin d'œil scientifique à la poésie.