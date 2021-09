Bastia : Succès pour la deuxième édition de "Dissidanse Itinérance"

Dissidanse itinérance a une fois de plus tenu son pari de présenter la danse contemporaine dans toute sa diversité et continue à consolider son réseau méditerranéen et international au service du développement de la danse en Corse. Déployé à Bastia entre le Spaziu Mantinum, le théâtre de verdure, le centre culturel Alb’oru au coeur des quartiers sud et les jardins suspendus du musée, cette deuxième édition a tout eu d'une promenade coreographique dans la ville jalonnée d’escales à Roubaix, Cagliari, Rome, Ajaccio, Marseille, Bastia.

Le festival s’est conclu dimanche dernier, 19 septembre, au Spaziu Mantinum avec une belle soirée qui a permis de découvrir le spectacle UP&UP de la Zagreb Dance Company. Six jeunes danseuses virtuoses, d’une énergie et d’une élégance incroyable, ont enchanté le public venu nombreux malgré les conditions météorologiques. Plus tôt dans la semaine les jardins du musée ont accueilli Zatò & Ychi, le surprenant duo du Balletto di Sardegna dans lequel la création sonore très originale soutenait une gestuelle forte et guerrière. Mardi 14, la compagnie ajaccienne Anka Domke a fait découvrir au public bastiais deux danseuses qui représentent la nouvelle génération chorégraphique insulaire avec leur duo Körper-Körper. La cie Samuel Mathieu de Toulouse, a clôturé la soirée avec le quatuor [Déclin]2 d’une grande physicalité, d’une écriture riche et rigoureuse, avec des interprètes de grande qualité.