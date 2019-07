Bastia : Samedi, « A Notte di A Memoria »

Cette cérémonie rituelle est reconstituée selon un protocole rigoureux, rapporté par un texte de Angelo Francesco Luri, chancelier du Royaume de Corse en 1671 et découvert par le Père André-Marie (de la Franciscorsa), protocole inspiré de la Cour d'Espagne.



Cette manifestation, organisée par le Comité des Fêtes et de l'Animation du Patrimoine, met en scène 150 figurants en costumes d'époque dont le cortège traverse la ville, oriflammes au vent, ponctué de lancement de drapeaux et du son des bombardes. Le spectacle, qui draine un public nombreux, est couronné par l'embrasement des remparts de la Citadelle de Bastia. Cette reconstitution plonge le spectateur au cœur de l'histoire de Bastia, à la période où la ville était le siège du pouvoir gênois, avec le quartier de Terranova qui était la ville à lui seul, le Palais des Gouverneurs, la Casetta siège du Podestat, le Pavillon des Nobles- Douze où les représentants des piève de l'En-Deçà et de l'Au-Delà des Monts venaient siéger.





Le spectacle retrace tout le fonctionnement du Palais, avec le « bargello », le « massaro », le « castellano », le Conseil des Anciens, le Conseil des Trente. Dans cette architecture administrative, la place de Bastia-capitale était alors prépondérante. Le cortège se dirige de la Citadelle jusqu'au Vieux- Port, en empruntant les ruelles les plus pittoresques de la ville.



Rendez-vous à partir de 20 heures devant le Palais des Gouverneurs.

Avec la participation des sbandieratori de Soriano Cimino, des arbalétriers de Vintimille, de l'atelier de danse Balla Memoria, de l'association Voile Performance, des combattants Les Veilleurs des Ombres et des figurants du Comité d'Animation du Patrimoine.

(Source http://www.patrimoine-bastia.com)