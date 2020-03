Bastia : SAMU saturé, state in casa

C.-V. M le Samedi 21 Mars 2020 à 18:21

Le SAMU de Haute-Corse sature. Depuis le malheureux avènement du Covid-19 la charge de travail a triplé aux urgences où, comme dans les autres établissements hospitaliers, il faut faire face, dans le même temps, aux accidents et aux situations de la vie quotidiennes. En découvrant cette image, fixée en salle de régulation où il faut parfois jouer des coudes, on ne peut que recommander à la population de continuer à demeurer en confinement, cela réduira, en effet, considérablement la charge d'appels et de travail de l'ensemble du personnel du Samu 2B : assistant de régulation, ambulanciers, médecin, infirmiers... State in casa. Restez chez vous. Merci pour eux.

