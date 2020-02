Bastia : Les journées Digital Factory.

Aujourd’hui nul ne peut le nier, la place des outils numériques dans notre société est de plus en plus importante et ne cesse de croître. Si la majorité des foyers est équipée d’un ordinateur, son usage est par contre rarement optimisé.L’association Émaho propose des ateliers ludiques et simples d’accès, afin de valoriser les aspects créatifs et éducatifs de ces technologies modernes et incontournables.Des ateliers gratuits auront lieu jeudi 27 février à la Maison des Quartiers Sud à lupino et vendredi 28 février à la Maison du Centre Ancien, cours Favale. Sur place, un véritable laboratoire des métiers et de la création numérique accessible à tous.De 14 heures à 18 heures divers ateliers seront proposés pour petits et grands :• FabLab,• Codage,• Robotique,• Stop Motion,• Graphisme,• Création musicale et looping,• Light Painting,• Rétrogaming,• Fake news et manipulation d’imagesBoulevard Benoîte Danesi - Palais Saint Antoine - 20200 Bastia .nscriptions recommandées : Elodie Poignet - elodie@emaho.fr - 06 83 56 50 85