Bastia : Le lycée Jeanne d’Arc récompense ses « mentionnés »

es résultats 2019 sont excellents avec 98% de réussite (dont 100% en série L), la moyenne académique étant de 91%, avec 50% des élèves qui ont validé leur examen avec mention. C’est avec fierté que sont énumérés les noms des lauréats avec une attention toute particulière aux 16 mentions « très bien » parmi lesquelles il faut citer la remarquable moyenne de 19,97 obtenue par Mlle DELATTRE Charlotte en série S. Cette dernière va poursuivre ses études dans le prestigieux lycée parisien Henri IV avec, sans aucun doute, des très belles chances de réussite. Le directeur a félicité l’ensemble des élèves pour l’état d’esprit de travail, de motivation, développé durant toute l’année et a remercié l’ensemble des enseignants pour le beau travail d’encadrement effectué. La remise des prix a laissé place à un pot de fin d’année amical et convivial. Il est a noté que la quasi-totalité des élèves ayant sollicité une inscription dans le supérieur via la procédure « Parcoursup » ont obtenu satisfaction et se sont tous donné les moyens de très bien défendre leurs chances dans les années à venir. Il faut aussi citer les bons résultats des étudiants de BTS MUC (88% de réussite) et les 98% de réussite des élèves de 3ème au Diplôme National du Brevet (83% de mentions dont un tiers de « très bien »). Une très bonne année qui s’achève et des vacances bien méritées pour tout le monde afin d’affronter avec énergie les prochaines échéances avec toujours comme priorité, pour l’établissement Jeanne d’Arc, la qualité de l’accompagnement proposé aux élèves qui lui sont confiés. Permettre au plus grande nombre de bâtir au mieux de solides et de lucides projets d’avenir tout en développant les meilleures valeurs humaines possibles, est le principal objectif.