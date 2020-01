Bastia : Le feu dans une chambre à Montesoro

C.-V. M le Samedi 25 Janvier 2020 à 16:25

Un incendie s'est déclaré dans la chambre d'un appartement de la résidence Montesoro à Bastia ce samedi vers 1h30. Le feu, qui a détruit un matelas et un sommier et qui a noirci l'appartement, a été combattu par les pompiers de Bastia. Pendant l'intervention, et en raison des importantes fumées dégagées par le feu, 8 personnes ont été évacuées. Il n'y a eu aucun blessé et tout le monde a pu rejoindre les logements de la résidence à l'exception de la personne où le feu s'est déclaré qui a dû être relogée.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements