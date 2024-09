Bastia : Le Sporting concède le nul à Troyes (0-0)

SC Bastia 0 - 0 ES Troyes AC (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Mistral modéré.

Spectateurs : 10 567



Arbitre : Jérôme Brisard

Avertissements :

Ariss (3e) – Maggiotti (33e) – Guevara (56e) au SCB

Irie (23e) – Boura (40e) – Assoumou (43e) – Kante (45 +1) – Diop (90+5) à ESTAC





SCB

Placide (c) – Bohnert – Akueson – Guevara – Ariss (Tavares 81e)– Etoga – Ducrocq- Maggiotti (Vincent 65e)– Tramoni (Tomi 85e) – Boutrah – Rodrigues (Cisse 65e).

Entr. : Benoît Tavenot





ESTAC

Boucher- Diaz – Tahrat (c) – Boura – Mendes – Chavalerin (Diop 85e) – Adeline (M’Changama 68e) – Kante – Saïd Ahamada (Ripart 85e)– Assoumou (Dong 63e) – Irie.

Entr. : Stéphane Dumont





Ce sont les Bastiais qui donnaient le coup d’envoi, attaquant face au vent (modéré), face à la tribune ouest. Les joueurs de Tavenot dominaient légèrement mais sans se montrer vraiment dangereux pour le gardien troyen, l’ancien bastiais Ludovic Boucher. Boutrah obtenait un coup-franc à 30 m des buts champenois mais son tir, bien travaillé, était repoussé par un défenseur adverse (16e).

Les bleus accentuaient leur pressing peu avant la demi-heure de jeu, avec des banderilles posées par Boutrah et Tramoni notamment. Bien regroupés en défense les visiteurs faisaient front. Ils se rebiffaient même à la 31e. Saïd d’un missile du point de penalty obligeait le gardien Placide à une parade énorme. La plus grosse occasion du match à cet instant .

Le gardien bastiais qui récidivait 5 minutes plus tard sur un tir à bout portant de Irie. Séquence frisson pour les supporters.

Piqués au vif, les locaux appuyaient sur l’accélérateur et Boutrah était à deux doigts de conclure à la 41e. Puis c’est Tramoni qui voyait son tir de la gauche flirter avec le montant gauche du portier champenois (44e).

La dernière occasion de cette première période était encore bastiaise, pour Akueson qui tentait de détourner un tir de son coéquipier Ducrocq de l’extérieur de la surface mais le ballon passait à un bon mètre du montant gauche de Boucher.

0-0 était le score à la pause mais les Champenois rentraient au vestiaire avec 4 cartons jaunes contre 2 aux Bastiais.

Les Troyens étaient les plus prompts à entrer dans la seconde période obligeant la défense corse à resserrer les rangs.

Le match était crispant pour les supporters corses, les Champenois étant percutants devant et les Bastiais ayant du mal à ressortir proprement les ballons, ne trouvant pas les bons choix en attaque. Les visiteurs étaient en confiance alors qu’en contres les protégés du président Ferrandi pêchaient dans la finition. Sur une passe de Tramoni, le tir de Rodrigues était stoppé par Boucher (63e). Le jeu s’équilibrait par la suite, avec toutefois une meilleure possession de balle des Bastiais

A la 76e minute Boucher sortait un missile de Cissé qui ne demandait qu’à enlever la toile d’araignée de sa lucarne. Sacrée parade de l’ancien portier bastiais !

Dans les 5 minutes de temps additionnel, Diaz sautait plus haut que tout le monde sur un coup-franc de Ripart, mais le cuir passait bien au-dessus de la transversale de Placide (90+3).

Dans l’ultime minute de jeu, les Corses obtenaient un coup-franc, à gauche, sorte de petit corner. Sur le centre de Boutrah, Guevera ajustait une tête qui effleurait la transversale de Boucher. Ce sera la dernière action de cette rencontre qui se soldait par un match nul somme toute logique.