Bastia : La précarité des anciens combattants

Le service départemental de l'ONACVG de la Haute-Corse, dont la directrice est Marguerite Mondoloni, remplit trois missions : la reconnaissance et la réparation, la solidarité, et la mémoire. Il est également le guichet unique pour les rapatriés, les harkis et leurs familles*.

Le service de la Haute-Corse compte actuellement 4 agents aux cotés de la directrice mais ils ne seront plus que 3 au 1er décembre 2019 en raison de la réorganisation du service et de la suppression d’un poste administratif (départ à la retraite non remplacé)

En Haute-Corse le service récence 3 unités militaires (BA 126 de Solenzara, 2ème REP Calvi et UIISC5 de Corte), 41 associations du monde combattant, près de 1 000 ressortissants, 1 nécropole à Saint Florent, 1 cimetière britannique à Biguglia, 1 cimetière allemand à Bastia, 1 carré militaire à Bastia.

Présidé par le préfet de la Haute-Corse, excusé ce jour en raison de son agenda chargé, le Conseil départemental de la Haute-Corse compte une trentaine de membres. Il comprend deux commissions, celle de la solidarité et celle de la mémoire. Le contrat d’objectif et de performance 2014/2018 de l’établissement a engagé une transformation majeure de l’office, visant à le recentrer sur son cœur de métier dont tous les objectifs ont été atteints.





A l’ordre du jour de la réunion de ce vendredi 9 août il y avait l'élection des deux vice-présidents, des membres des formations spécialisées de la Mémoire et de la Solidarité et désignation des membres appelés à siéger au comité d’honneur.

Pour la commission Solidarité, 2 candidats, le colonel Manuel Guerreiro a été élu au 1er tour par 27 voix contre 1 à Jean Raffi.

Plus de suspens pour l’élection de la vice-présidence de la commission mémoire (4 candidats) puisque au 1er tour de scrutin Joseph Peretti, Dominique Orsetti et Pascal Dellamonica totalisaient chacun 9 voix contre 1 à Thierry Royer. Au second tour, le colonel Dominique Orsetti était élu avec 13 voix contre 9 à Joseph Peretti et 5 à Pascal Dellamonica.







Après cette élection a eu lieu la présentation du contrat d’objectifs et de performance de l’établissement 2019-2023, du rapport d’activité 2018 de l'ONACVG 2B, du programme commémoratif départemental 2019