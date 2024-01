Bastia : La Franc-Maçonnerie en question…

« Ce n’est pas une tradition dans la famille, je suis devenu franc-maçon tout à fait par hasard » explique Pierre Mollier. «Je suis tombé sur une loge sympa à Paris et j’y suis resté. Comme j’ai une formation d’historien j’ai voulu en savoir plus sur la franc-maçonnerie et j’ai effectué beaucoup de recherches ».

À ce jour Pierre Mollier a écrit une dizaine d'ouvrages autour de la franc-maçonnerie et une centaine d'articles dans des revues maçonniques, culturelles ou spécialisées. Plus tard, il entrera au Grand Orient de France dont il est aujourd’hui le directeur de la bibliothèque. Il est aussi conservateur du Musée de la franc-maçonnerie qui accueille quelque 20 000 visiteurs par an. En 2016, il a été commissaire de la grande exposition « La franc-maçonnerie » à la Bibliothèque Nationale de France. «Je m’intéresse à tout ce qui touche l’histoire de la franc-maçonnerie tant dans son implication politique et sociale que dans sa dimension philosophique et spirituelle ».





Membre des Jeunes Radicaux de Gauche

Membre des Jeunes Radicaux de Gauche, c’est à Paris qu’il fera la connaissance dÉmile Zuccarelli, président du mouvement, qui lui ne fait partie d’aucune loge. « Si en Corse il y a tant de francs-maçons c’est parce que c’est dans la culture de l’île. Il y a ici une tradition, un goût de la sociabilité, de faire des choses pour les autres. La 1ère loge bastiaise a été créée en 1788 par de petits notables, régularisée ensuite par le Grand Orient ».

Nommé par le Ministre de la culture, Pierre Mollier siège aussi depuis 2018 au sein du Haut Conseil des musées de France. Récemment son mandat a été renouvelé jusqu'en 2026 . «Le Haut Conseil des musées de France donne le statut des musées en France. Il peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées : circulation, échanges, prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France. L’appellation est un label qui certifie la qualité d’un musée».







Régent du royaume d'Araucanie et de Patagonie

Autre casquette, ou couronne, il est depuis avril dernier Régent du royaume d'Araucanie et de Patagonie, élu par les membres du Conseil d'Etat et du Conseil du Royaume. Une histoire assez cocasse ! « J’adore la curiosité historique et ce royaume de Patagonie en est une belle, liée à l’histoire du Chili. Le Royaume d'Araucanie et de Patagonie a été fondé en 1860 par les indiens Mapuche. En 1860, Antoine de Tounens, un avoué français de Périgueux, aventurier dans l’âme, s’était retrouvé dans ce territoire convoité par le Chili. Adopté par les Mapuches il avait été sacré premier Roi d'Araucanie et de Patagonie. Fait prisonnier par les Chiliens il avait été ensuite expulsé en France ». En exil en France, la Maison Royale n'a toutefois jamais renoncé à ses droits au point de vue droit international. Cette micro-nation subsiste, notamment sous forme d'association en France, et sert à dénoncer les souffrances du peuple Mapuche, vivant entre le Chili et l'Argentine. En avril 2023, une guerre de succession s’est déclarée eu lieu entre Princes. L’un a été destitué, Frédéric Ier, , l’autre démissionnaire, Philippe II. En attendant, Pierre de Carelmapu, alias Pierre Mollier, a été nommé régent provisoire. « Je suis effectivement régent jusqu’au 6 avril avec pour rôle d’assurer une sorte d’administration transitoire. Un nouveau prince devrait élu à cette date » explique P. Mollier.