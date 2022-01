Bastia : Jean-Michel Guillaumin n'est plus

Jean-Michel, agent municipal à Bastia, était en effet le fils de Rémy Guillaumin, joueur et éducateur du club, et le petit-fils de Michel auquel le ballon ovale insulaire doit tant.

Le grand gaillard, qui aimait tant plaisanter dans la vie de tous les jours, a été emporté par une implacable maladie à Marseille où il était en traitement depuis plusieurs jours.

Rien, cependant, ne laissait présager une disparition aussi brutale qui a plongé dans le désarroi Remy Guillaumin et Marie Youbi, et leur fille Melissa ainsi que sa petite sœur Lisa-Maria.

Aujourd'hui tous quatre pleurent leur fils et frère.

Tous ceux qui, nombreux, l'ont connu et apprécié au cours de sa trop courte existence ne manqueront, dans le respect des gestes barrières, de se joindre à leur peine à compter de ce jeudi à la crypte de Notre-Dame de Lourdes où la dépouille mortelle de Jean-Michel devrait être déposée.



Corse Net Infos présente en cette terrible circonstance l'expression de ses condoléances attristées à ses parents éplorés, à ses sœurs, à Michel Guillaumin et à tous ses proches.