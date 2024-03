Bastia : Jean-Jacques Dussol n'est plus

Il était un adepte de cette macagna bastiaise qu'il célébrait à l'envi et à laquelle ses yeux sempiternellement rieurs conviaient en permanence. C'était un Bastiais. Un vrai. Profondément attaché à sa ville et aux vieux quartiers du Vieux-Port et du Marché où ses scaccanate, et celles qu'il déclenchait, résonnent toujours.



C'était un homme aussi profondément attaché à la Corse. Un militant politique et culturel engagé - chanteur du groupe l'Albinu - un homme au grand charisme aimé et apprécié de tous.



Conseiller municipal de Bastia, président du CCAS (Centre communal d'action sociale) de la ville, il a occupé ses fonctions tant qu'il le put parce que le social était l'affaire de toutes les politiques et que l'action qui était menée à ce niveau permettait, comme il aimait souvent à le souligner, "de réaffirmer la place des Bastiais au cœur des actions municipales" et ce quel que soit le public.



C'est cet homme tourné vers l'autre, fidèle en amitié, exprimant en permanence la joie de vivre à Bastia, chez lui, qui s'en est allé.



