Bastia : "Il y a une population éloignée de la Science qu'il faut aller chercher"

Près de 250 personnes ont fait le déplacement jusqu'au centre culturel Alb'Oru de Bastia pour assister au 41e congrès national de l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI). Du 21 au 23 juin, les professionnels du monde scientifique du continent et des outremers sont réunis pour confronter leurs points de vue et élaborer des approches innovantes sur les meilleures techniques de médiation à adopter face au grand public.



"Il y a une population éloignée de la science qu'il faut aller chercher, rappelle Agnès Parent, la présidente de l'AMCSTI. Pour cela, les 250 structures de l'association, comme le fait ici la Casa di e Scenze par exemple, présentent des expositions, des conférences, des sciences participatives, certains se sont même lancés dans la production de contenus en ligne pour toucher un public jeune... C'est la variété de toutes ces actions qui nous permettra d'atteindre une large population." Au cours de ces journées, les thématiques abordées lors de ce congrès annuel toucheront à des domaines variés tels que le développement durable ou les enjeux liés au territoire.



Rendre le monde scientifique attrayant pour le grand public



Pour autant, l'un des principaux enjeux des acteurs présents est d'échanger autour des meilleures pratiques pour attirer un public vers le monde scientifique. "L'intérêt, c'est de nous élargir et d'avoir d'autres horizons, bénéficier des expériences qui sont menées dans les différents centres répartis sur l'ensemble de la France et de l'outre-mer, souligne Antoine Feracci, le président de l'association A Rinascita di u vechju Corti. Nous le voyons, il y a une baisse de fréquentation des filières scientifiques, c'est pour cela que nous menons des actions auprès des lycéens pour les inciter à se diriger vers ces domaines scientifiques. Nous avons deux priorités : le public scolaire d'une part, puisque nous développons des activités sur l'ensemble de la Corse, mais nous nous adressons également au grand public sous différentes formes avec des expositions et des conférences par exemple."



Cette valorisation du savoir ne serait rien s'il n'était pas amené au plus près des habitants, c'est la raison pour laquelle la Casa di e Scenze a voulu héberger ce congrès annuel. L'établissement, ouvert il y a trois ans grâce au soutien de la mairie de Bastia, est établi au sein d'un quartier prioritaire de la ville à Lupino.

Pour son directeur Bertrand Thibault, la science doit être initiée dès le plus jeune âge pour s'implanter durablement. "C'est un travail quotidien que nous menons, en rendant la population, et notamment les enfants, curieux du monde qui les entoure, de leur faire avoir une connexion avec la nature. Réussir à leur faire comprendre des phénomènes par la science, c'est ce qui est important. Pour que les gens s'y intéressent, il ne faut pas être dans la subjectivité mais bien dans l'objectivité scientifique, et c'est que ce mettons au cœur de nos pratiques".