Bastia : Il force un barrage et se fait "cueillir" en ville une heure plus tard

Les policier n'ont pas été longs à le retrouver.

Une heure plus tard, en effet, ils ont aperçu le conducteur circulant tranquillement. il n'est pas allé plus loin.

Rapidement il lui a été signifié ce qui l'attendait.

En effet son taux d'alcoolémie élevé et le délit de refus d'obtempérer, retenus à son encontre, lui ont valu d'être écroué souligne la police nationale de Haute-Corse sur sa page Facebook.