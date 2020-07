Bastia : Guy Limongi n’est plus

C.-V. M le Vendredi 3 Juillet 2020 à 11:01

Guy Limongi est décédé ce jeudi 2 Juillet à l’âge de 89 ans. Retraité de la gendarmerie, responsable pendant un temps de la police municipale de Bastia lorsque la ville décida de se doter de ce service, fortement impliqué dans le monde des anciens combattants, adepte de la « macagna » à la bastiaise même du temps où il chevauchait les motos de l’escadron départemental de gendarmerie, Guy Limongi était un homme au caractère admirable.

Son sempiternel sourire et son regard malicieux faisaient, en effet, oublier à ses interlocuteurs tous les ennuis et les malheurs de la vie qui, comme lui, les frappaient.

Mais au-delà de savoir se mettre à la disposition des autres, d’être à leur écoute, de travailler à la mémoire des faits combattants ayant marqué Bastia et sa région et de présider aux destinées de diverses associations de retraités et d’anciens combattants, Guy Limongi faisait partie de ces Bastiais qui se sont fortement impliqués pour leur ville.

CNI présenté à toutes les personnes que ce deuil afflige, notamment à son fils Bruno que tout le monde connaît à Bastia et pour lequel il avait une affection particulière, à sa fille Olga, ses petits-enfants et arrières petits-enfants, son frère, l’expression de ses sincères condoléances.

Les obsèques de Guy Limongi, dont la dépouille mortelle est déposée à l’église Saint-Roch de Bastia, seront célébrées ce samedi 4 Juillet à 14h30 à l’église Saint-Jean Baptiste.

L’inhumation suivra au cimetière de Pero-Casevecchie

