Bastia : Et si on parlait «quantique » ?

« Parolle vive c’est une éducation populaire » rappelle Raoul Locatelli, un des responsables de l’association. «C’est de la vulgarisation, c’est élargir au grand public des problèmes pointus, des problèmes de société dont on essaye d’en expliquer les rouages». Le thème de cette première animation peut paraitre ardu voire rébarbatif. Que nenni ! «La physique quantique, tout le monde en parle mais sait-on exactement en quoi elle consiste ? » ajoute Virginie Cervoni, présidente de l’association. « A-t-on en effet conscience qu'elle conduit à une transformation de notre image du monde aussi importante que les révolutions astronomiques des XVIe et XVIIe siècles ? C’est un sujet pointu mais que nous avons choisi de traiter de façon abordable et ludique voire drôle, loufoque et parfois déjantée comme la projection d'un film de Science Fiction en ouverture et une représentation théâtrale loufoque en clôture à Bastia, ainsi qu'une conférence théâtralisée qui sera donnée également à Migliacciaru et Folelli ».





Ouf ! Pas de prise de tête donc mais un bel éclairage sur cette science. «Cette science s’intéresse aussi bien à l’infiniment petit qu’à l’infiniment grand. Il y a eu la physique de Galilée, celle de Newton, plus proche celle d’Einstein, aujourd’hui il y a la physique quantique » commente Jean-François Pietri, vice-président. Au programme (voir ci-joint) donc de cette 1ère session de Parolle Vive, soutenue par la CdC et la ville de Bastia, conférences, débats, projections, spectacle…avec la participation d’intervenants chevronnés.





Le chat de Schrödinger

Virginie Langlois et Philippe Granarolo entameront la manifestation le mercredi 22 à Migliacciaru avec une conférence à 2 voix intitulée : «Quand la philosophie quantique révèle l’Extra-Ordinaire de notre quotidien », une conférence atypique, philosophique et quantique, à partir de leur ouvrage commun « Dessine-moi un chat de Schrödinger », illustré par Céline Decorte. Ingénieure de formation, Virginie Langlois mène une réflexion philosophique sur le fonctionnement quantique de la réalité. Conférencière, elle est devenue autrice et scénariste, convaincue que la poésie et l’imaginaire éclairent plus facilement l’esprit que les équations. Philippe Granarolo est quant à lui agrégé de l’Université et Docteur d’Etat ès lettres, professeur de philosophie, passionné des sciences contemporaines et de physique quantique, écrivain. Il anime des cafés Philo ou intervient encore dans les universités du temps libre. Cette conférence sera également donnée le jeudi 23 à Folelli et le vendredi 24 à Bastia.





Et voilà comment le Père Noël ….

Autre moment phare de la manifestation, la conférence poético-scientifique loufoque « Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique » de et par Luc Chareyron. Comédien, auteur, metteur en scène, celui-ci se définit comme un aspirant poète, intellectuellement décalé et bouillonnant. Dans ce spectacle, en trublion scientifico-poétique, l’auteur s’interroge sur la pensée rationnelle. Il explique comment, grâce aux dernières découvertes de la physique, le Père Noël parvient à livrer en une seule nuit 300 000 tonnes de cadeaux ! De même se pose t-il la question de savoir si le réchauffement climatique, ô combien d’actualité, et la température de l’Enfer sont –ils liés…. Plus fort, et plus loufoque, il se met à calculer la taille des pieds de Jésus qui grâce au Principe d’Archimède a pu marcher sur l’eau…





Un film inédit !

A voir aussi le film très très peu connu, car n’ayant pas de distributeur, « Cohérence ». Ce thriller de science fiction de 2013 est l’œuvre du cinéaste américain James Ward Byrkit tourné avec un micro budget de 50 000 $ seulement. Un soir, alors qu’une comète s’apprête à passer au-dessus de Los Angeles, lors d’une soirée entre amis, des phénomènes bizarres se succèdent les uns aux autres. Ces évènements seraient le fait d’un des invités avec la complicité de résidents malveillants. Un film donc à mi-chemin entre le thriller à suspens et de la hard science-fiction et qui fait appel à des notions de physique quantique comme le pont Einstein Rosenberg, sorte de passage vers des réalités alternées. « Cohérence » exploite l’idée que dans le monde quantique, il peut y avoir plusieurs dimensions parallèles qui n’ont d’ordinaire aucune raison de se croiser.

L’association a annoncé son souhait d'étendre ses animations à toute l'île via le réseau des bibliothèques et son prochain rendez-vous : du 17 au 21 mars 2020 pour la 22ème édition du Printemps des Poètes dont le thème sera « Le courage ». Allusion aux municipales ?