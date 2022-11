Bastia : De nombreuses réactions après l'agression d'un collégien de Montesoro

Agression gratuite d'un jeune corse au collège de Montesoru à Bastia.



Ces comportements, à la française, citadins et urbains, n'ont pas leur place en Corse.

Il n'y a qu'une seule communauté de droit en Corse: Le peuple corse qui n'est toujours pas reconnu dans ses droits. pic.twitter.com/nn28dUm381

— Core in Fronte (@coreinfronte) November 16, 2022



C'est Core in Fronte que "informé par une mère de famille corse de l'agression de son fils" a dévoilé l'affaire ce 16 novembre sur les réseaux sociaux.Dans un Tweet, le parti indépendantiste indique que le mardi 15 novembre dans l'enceinte du collège de Montesoru, à Bastia, une altercation entre plusieurs élèves aurait éclaté "dans le cadre d'un "défi" consiste à agresser gratuitement une victime et à filmer la scène". Celle-ci a été d'ailleurs diffusé, ensuite, sur Snapchat.Suite à cet incident, la famille de la victime a porté plainte, et deux élèves protagonistes de cette affaires ont été placés en garde à vue ce jeudi 17 novembre pour être auditionnés. En raison du manque de témoignages, la garde à vue a été levée et le parquet prendra "une décision sur le dossier" dans les prochains jours."Au-delà du contexte et de l'âge dos protagonistes, cette phrase nous interpelle car elle témoigne d'une fragmentation de la société corse en diverses communautés." regrette dans son communiqué Core In Fronte rappelle "qu'il n'existe qu'une seule communauté de droit sur notre terre."