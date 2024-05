Bastia : Concert de mandolines au Club de l’Opéra

"Cette association Estudiantina Mandulina Bastiaise a été créée en novembre dernier pour perpétuer l’art de la mandoline et son enseignement, valoriser la mandoline au sein de la culture Corse" explique José Vallecalle, fils de René. Car dans cette association c’est la fratrie Vallecalle que l’on retrouve. « J’ai appris la mandoline d’une façon très académique dès l’âge de 7 ans avec mon père » souligne Marie-Line, fille de René. « Avec mes frères on a voulu créer cette association pour transmettre ce qu’on a reçu nous-mêmes, passer le flambeau . Ainsi à la rentrée dans les locaux de Corse Musique à la Citadelle de Bastia nous débuterons les cours pour tous les âges ».La mandoline, héritière du luth, se joue dans de nombreux pays et change parfois de forme. «Selon les pays elle prend une forme ronde ou plate et s’adapte à toutes les musiques » indique José. Lors des concerts de ce week-end, Estudiantina Mandulina Bastiaise avec Antoine Luciani à la guitare, nous fera ainsi voyager à travers les répertoires traditionnels de plusieurs pays mais avec aussi des compositions de René Vallecalle et du nouveau groupe. «Nous allons aussi participer à Histoire en Mai le 16 mai lors de la promenade Salvatore Viale à Bastia. A 15 h nous nous produirons au Pavillon des Nobles Douze ». L’association entend bien aussi s'étoffer avec notamment un mandolocelle et se produire dans divers lieux pour distiller ses belles notes avec ses artistes de talent. Un régal !