Bastia : Collectif Solidarité Corse-Ukraine, un an déjà

« Le collectif a été créé en février 2022 mais on a préféré décaler un peu notre petite fête car pour beaucoup cette date reste douloureuse » explique Ghislaine Ferri, responsable du Collectif . Autour des réfugiés ukrainiens, les diverses associations qui conjuguent leurs efforts avec le Collectif : Ligue des Droits de L’Homme, Armelle, Restos du cœur, Femmes solidaires, Au soleil des doigts, 2020. « Ensemble on est plus forts, plus organisés, plus réactifs, plus efficaces pour les cas difficiles » souligne Marie-Anne Acquaviva de la LDLH de Corse, « Que ce soit pour les gens précaires, les enfants, les malades, chacune des associations apporte sa pierre à l’édifice ».En 1 an, le Collectif a fait un travail énorme dans l'accueil des ressortissants Ukrainiens, 186 au total en Haute-Corse. « Nous leur venons en aide à plusieurs niveaux » indique Ghislaine Ferri « organisation de rapatriements, logements, emplois, papiers administratifs, scolarité, santé. On a aussi envoyé en Ukraine 150 palettes contenant vêtements, nourriture, médicaments, produits d’hygiène. L’argent des dons a été envoyé à Ajaccio qui centralisait les collectes en Corse. La mairie de Bastia a joué le jeu en mettant à disposition un agent municipal à plein temps, moi en l’occurrence, 7 jours sur 7 et un local à Montesoro, local doté d’une épicerie solidaire. De nombreuses mairies ont aussi apporté leur aide ».Si le travail a été intense à l’aube de 2022, il l’est un peu moins aujourd’hui car les « réfugiés » sont moins nombreux à venir. Reste qu’il y a un gros travail de suivi à faire au quotidien auprès des familles qui sont venues trouver aide et réconfort sur notre île. « Les derniers arrivés sont un couple et leurs deux enfants. Très peu de réfugiés depuis leur arrivée sont repartis et 80% veulent rester en Corse ».Durant toute cette année de nombreuses actions ont été menées par la dizaine de bénévoles du Collectif en faveur des Ukrainiens : gouter de Noël pour les enfants, journée du bien-être, collectes dans les grandes surfaces… « On intervient aussi souvent pour du soutien psychologique car nombreux sont ceux qui sont en état de fragilité. Les enfants, déracinés, ont perdu leurs repères. On est là pour assurer un lien social. Pour travailler encore plus efficacement on souhaiterait créer une cellule de centralisation des associations. Cela nous permettrait de dispatcher plus vite les besoins, les aides. Enfin on aimerait aussi élargir nos actions envers les résidents corses car beaucoup sont dans le besoin ». Collectif Solidarité Corse Ukraine Bastia : Square Mandela - Rue du capitaine Then – Montesoro. 20600 Bastia. Tel : 06.12.74.55.00