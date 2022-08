Bastia : Chloé Kelly Miller inaugure le projet de résidence d’artiste de la galerie Joal

Pour cette première édition, la galerie accueille Chloé Kelly Miller, une artiste émergente qui se développe de plus en plus en France mais aussi.à l’étranger.



Quelques semaines seulement après une exposition solo à Bangkok en Thaïlande, c’est ici à Bastia que l’artiste pluridisciplinaire, qui met l’humain au centre de son travail, vient poser ses valises le temps d’une résidence de 10 jours au sein de la galerie Joal.





Toiles très grands formats et d’autres surprises sont au programme de cette résidence dont la restitution est à découvrir ce soir :

samedi 20 août à partir de 19 heures , 1 rue Impératrice Eugénie à Bastia.

A voir jusqu'à fin septembre.