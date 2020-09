Bastia : César Vezzani enfin sur scène

Ce spectacle de théâtre et chant lyrique*, qui constituera le 1er spectacle de la saison culturelle 2019/2020 au théâtre de Bastia, est une des plus grosses productions corses de l’année. Sous la direction artistique de Jean-Pierre Lanfranchi, le comédien Gray Orsatelli, l’Ensemble Tavagna, les chanteurs lyriques Julia Knecht et Jean-François Marras nous entraînent dans le sillage de César Vezzani.



César Vezzani, un enfant des rues de Bastia devenu une légende planétaire par sa voix, une des plus belle de tous les temps, et aussi par la puissance de ses racines corses et populaires. La vie du ténor, romanesque et romantique à souhait, se prête au récit théâtral et par cet hommage, la compagnie Unita Teatrale relit une des plus belles pages du Bel Canto.





Un spectacle en 18 tableaux

Le spectacle d’environ 2 heures est composé de 18 tableaux qui déroulent une fresque universelle, l’existence tumultueuse d’un homme qui ne cessa jamais de chanter et d’aimer la vie. Suivre les traces de César Vezzani, c’est suivre les traces de la pauvreté, de la générosité, de l'humanité. La vie de César Vezzani est un condensé de la condition humaine, une tragédie homérique, un roman picaresque. «Deux grands talents interprètent César Vezzani pour montrer la dualité du personnage » explique JP Lanfranchi . «Le comédien Gray Orsatelli, et le nouveau grand talent de la scène lyrique, l’Ajaccien Jean-François Marras, jeune ténor résident de l'Académie de l'Opéra National de Paris. À leurs cotés, la soprano Julia Knecht dont l’étendue vocale lui permet tous les répertoires lyriques. Fondamentales dans ce paysage musical de César Vezzani, les voix corses ancrées dans la tradition. Elles sont incarnées par l’ensemble Tavagna. Quant aux musiciens, ils seront accompagnés par l’indispensable Ensemble Instrumental dirigé par Luc Lautrey».



Outre sa participation sur scène, le comédien Christian Bujeau est également assistant à la mise en scène. Jean-Pierre Lanfranchi a confié la scénographie, la vidéo et les costumes à Jérôme Casalonga. L’ingénieur du son Franck Rossi et le metteur en lumière Joël Adam complètent l’équipe de ce spectacle.



A quelques heures du lever de rideau, CNI s’est glissé dans la coulisse…