Bastia : C’est reparti en … livres !

« Pour cette édition, les actions proposées vont se construire autour de la thématique de l’Amitié et nous accueillons notamment l’autrice Manon Debaye pour une exposition, des ateliers et des stages pour les ados et pré-ados autour de sa bande dessinée La Falaise parue cette année chez Sarbacane » explique Juana Macari, directrice de Una Volta. « Cette BD explore le thème à des âges où les relations d’amitié se structurent et se complexifient ».

Au sommaire donc de cette édition 2022 : une exposition à la bibliothèque centrale, des ateliers, des stages avec l’autrice et des « Bulles » de lecture ludiques et récréatives dans divers quartiers de la ville. Un programme organisé en partenariat avec le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville de Bastia et avec la librairie Papi. L’ensemble des activités proposées dans le cadre de « Partir en Livre » à Bastia sont gratuites.

Dans un atelier BD* autour de l’autofiction, Manon Debaye expliquera comment il est plus facile de parler de soi au travers d’un personnage. Elle guidera les participants dans la création d’un personnage à leur image qui aura pour but de combattre une peur, une colère, grâce à ses facultés, son tempérament ou encore grâce à des accessoires inventés.

Dans un stage** intitulé « Dans la peau d’un auteur de BD », la jeune autrice invitera le public participant à se glisser dans la peau d’auteur de BD et à réaliser une proposition pour un éditeur imaginaire. Les stagiaires créeront un personnage et toutes ses caractéristiques puis inventeront une intrigue simple et efficace pour le mettre en action. Chacun réalisera ensuite une planche qui amorce la situation initiale et la couverture de l’album.





Des « Bulles de lectures »***

Le fond bande-dessinée et illustration jeunesse du Centre Culturel Una Volta sortira des murs pour être consultable dans le cadre d’une aire de lecture confortablement aménagée au cœur des jardins de l’Annonciade à Bastia.

La Compagnie A Ghjuvanetta proposera des lectures préparées et impromptues et Mija Frasseto, enseignante de Yoga, animera deux séances de yoga-lecture pour les enfants et les parents.

Enfin, Laetitia Memmi proposera une série d’ateliers arts plastiques pour les plus jeunes à partir de 4 ans.



*Mercredi 29 juin de 10h-12h au Centre Culturel Alb’Oru et jeudi 30 juin

14h-16h au Centre Social François Marchetti (inscription au 04 95 32 12 81)



**Vendredi 1er juillet (réservé aux associations) 10h-12h et 14h-17h à la Bibliothèque Centrale de Bastia,

Samedi 2 juillet (à partir de 12 ans) de 10h-12h30 et 14h-17h30 à la Bibliothèque Centrale de Bastia. (Inscription au 04 95 32 12 81)



***Mercredi 6 juillet de 15h-18h au Square Nelson Mandela (Montesoro)

Mercredi 13 juillet de 15h-18h au Jardin de l’Annonciade (Fango) (inscription au 04 95 32 12 81)